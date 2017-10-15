«Ведомости»: Решение о назначении Турчака принимал лично Путин

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Новый опрос на ПЛН: Чем должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?10
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Восемь с половиной Андрея ТурчакаЕще во вторник, 10 октября, Андрей Турчак, ревностный поборник ЗОЖ, давал поручение псковским чиновникам привести себя в «хорошую физическую форму» и грозил «в декабре лично принять зачеты», а уже в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Турчака «по собственному желанию». Ритуал вполне в духе Турчака: на фоне крепнущих слухов...
Решение о назначении бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака на должность главы генсовета «Единой России» принял лично Владимир Путин. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на партийный источник.
Еще один источник, близкий к Кремлю, подтвердил эту информацию. По его словам, решения по таким ключевым вопросам Путин всегда принимает сам.
Источник «Ведомостей» назвал Турчака «сыном человека Путина», который будет «ориентироваться на руководство администрации президента», в частности, на первого замглавы АП Сергея Кириенко. Источники издания в Госдуме уверяют, что у Турчака хорошие отношения со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, поэтому проблем из-за назначения не возникнет.
Близкий к Кремлю источник «Ведомостей» также утверждает, что первым «тестом» для Турчака во главе «Единой России» станут выборы президента в марте 2018 года.
Источник: Псковская Лента Новостей