«Ведомости»: Решение о назначении Турчака принимал лично Путин

Решение о назначении бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака на должность главы генсовета «Единой России» принял лично Владимир Путин. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на партийный источник.

Еще один источник, близкий к Кремлю, подтвердил эту информацию. По его словам, решения по таким ключевым вопросам Путин всегда принимает сам.

Источник «Ведомостей» назвал Турчака «сыном человека Путина», который будет «ориентироваться на руководство администрации президента», в частности, на первого замглавы АП Сергея Кириенко. Источники издания в Госдуме уверяют, что у Турчака хорошие отношения со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, поэтому проблем из-за назначения не возникнет.

Близкий к Кремлю источник «Ведомостей» также утверждает, что первым «тестом» для Турчака во главе «Единой России» станут выборы президента в марте 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей