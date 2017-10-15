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«Ведомости»: Решение о назначении Турчака принимал лично Путин

16.10.2017 11:27 ПЛН, Псков

Решение о назначении бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака на должность главы генсовета «Единой России» принял лично Владимир Путин. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на партийный источник.

Еще один источник, близкий к Кремлю, подтвердил эту информацию. По его словам, решения по таким ключевым вопросам Путин всегда принимает сам.

Источник «Ведомостей» назвал Турчака «сыном человека Путина», который будет «ориентироваться на руководство администрации президента», в частности, на первого замглавы АП Сергея Кириенко. Источники издания в Госдуме уверяют, что у Турчака хорошие отношения со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, поэтому проблем из-за назначения не возникнет.

Близкий к Кремлю источник «Ведомостей» также утверждает, что первым «тестом» для Турчака во главе «Единой России» станут выборы президента в марте 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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