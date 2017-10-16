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Олег Брячак надеется, что на посту врио губернатора Михаил Ведерников решит проблему закредитованности псковского региона

16.10.2017 16:38 ПЛН, Псков

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской гордумы Олег Брячак надеется, что у Михаила Ведерникова правильное и конструктивное видение алгоритма своих действий на посту врио губернатора Псковской области. «Никто здесь не вправе давать ему указания и рекомендации. Мы можем только посоветовать и высказать мнение, а окончательное решение - за первым лицом, которое несет ответственность за наш регион», - пояснил он в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Самое главное, что нужно сделать в первую очередь, - это получить достоверную информацию о том, что происходит на вверенной ему территории, пообщаться с разными слоями населения - с врачами, учителями, бизнесом, политиками, получить по итогам этих встреч реальную картину происходящего и исходя из нее принимать решения», - полагает Олег Брячак.

По его мнению, «самое больное для региона» - это его закредитованность и проблемы, которые идут от нехватки денег. «Второе, что беспокоит население и меня как депутата - состояние ЖКХ и тарифы - одни из самых высоких по стране. Люди не понимают, как они формируются, поэтому было бы правильнее провести инвентаризацию всего жилого фонда и выработать понятные населению правила игры с теми же управляющими компаниями», - сказал депутат. В числе прочих проблем, которые, по его мнению, предстоит решать врио губернатора Ведерникову, Олег Брячак перечислил оптимизацию здравоохранения, которая началась в 2014 году и оказалась для региона губительной.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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