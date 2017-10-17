Политику формирования бюджета Псковской области должен поменять врио губернатора Михаил Ведерников, считает Антон Минаков

Политику формирования бюджета Псковской области должен поменять врио губернатора региона Михаил Ведерников, считает депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков. Об этом он сообщил в комментарии для радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«В первую очередь, новому руководству области нужно будет пересмотреть политику формирование бюджета и уходить от старой практики, когда бралось все больше и больше кредитов», - отметил он.

«И, конечно, надо решать вопросы социально-экономического характера от развития инфраструктуры (все мы видим, в каком ужасном состоянии находятся дороги в городе) до проблем здравоохранения - это и отсутствие льготных лекарств, и очереди в больницах. Задач сейчас очень много, надеюсь, что у губернатора будет достаточно сил и опыта, чтобы ними справиться», - заключил парламентарий.

Источник: Псковская Лента Новостей