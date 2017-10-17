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Политику формирования бюджета Псковской области должен поменять врио губернатора Михаил Ведерников, считает Антон Минаков

17.10.2017 17:03 ПЛН, Псков

Политику формирования бюджета Псковской области должен поменять врио губернатора региона Михаил Ведерников, считает депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков. Об этом он сообщил в комментарии для радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».   
 
 
«В первую очередь, новому руководству области нужно будет пересмотреть политику формирование бюджета и уходить от старой практики, когда бралось все больше и больше кредитов», - отметил он. 
 
«И, конечно, надо решать вопросы социально-экономического характера от развития инфраструктуры (все мы видим, в каком ужасном состоянии находятся дороги в городе) до проблем  здравоохранения - это и отсутствие льготных лекарств, и очереди в больницах. Задач сейчас очень много, надеюсь, что  у губернатора будет достаточно сил и опыта, чтобы ними справиться», - заключил парламентарий.

Источник: Псковская Лента Новостей



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