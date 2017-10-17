Михаилу Ведерникову в первую очередь нужно разобраться с печальным наследием Андрея Турчака - Лев Шлосберг

Врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову необходимо в первую очередь разобраться с печальным наследием экс-губернатора Андрея Турчака, полагает депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«Ему нужно осознать, какого масштаба госдолг висит на регионе, какие ограничения наложены Минфином и, в соответствии с этим, какие ограничения внесены в проект бюджета на следующий год», - отметил он в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове». Также, по его мнению, Михаилу Ведерникову необходимо «разобраться, где в бюджете региона скрыты финансовые "карманы" для финансирования компаний, аффилированных с командой Турчака, которые получали деньги, несмотря на то, что область сидела на голодном пайке, и сокращалась зарплата бюджетников».

Кроме того, Лев Шлосберг считает, что врио губернатора обязан провести полный аудит всей финансовой политики администрации Турчака за прошедшие 8,5 лет, «потому что без этого аудита принимать ответственность за регион нельзя». «Я уверен: если такой аудит состоится, мы получим несколько десятков уголовных дел, и, возможно, Андрей Анатольевич и его коллеги, уже благополучно чувствующие себя в Москве, получат другую повестку дня, в том числе связанную с правоохранительными органами», - добавил лидер псковских «яблочников».

«Если врио губернатора принципиально подойдет к положению дел в Псковской области, он просто обязан открыто и публично сказать, что ему досталось тяжелое наследство, что предшествующая администрация допустила серьезнейшие ошибки в кадровой, бюджетной, экономической, финансовой политике, и что на территории Псковской области действуют компании, напрямую аффилированные с администрацией области, и ее сотрудники, в том числе высокопоставленные, на уровне вице-губернатора, выступают торговыми агентами этих компаний», - убежден Лев Шлосберг.

Если Михаил Ведерников открыто и публично заявит об этом, депутат готов рассматривать его как серьезного политика, претендующего на работу в Псковской области. «Если же он не поставит вопрос об итогах работы Андрея Анатольевича в Псковской области, а ... будет вести политику преемственности, то ничего хорошего эта политика жителям Псковской области не принесет», - резюмировал Шлосберг.

Источник: Псковская Лента Новостей