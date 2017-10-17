Михаилу Ведерникову в первую очередь нужно разобраться с печальным наследием Андрея Турчака - Лев Шлосберг

Общество
Политика
Переводом коммерческих кредитов Псковской области в бюджетные должен заняться Михаил Ведерников, считает депутат Андрей Корнев 8
Михаилу Ведерникову в первую очередь нужно разобраться с печальным наследием Андрея Турчака - Лев Шлосберг39
Встречам на местах должен уделить свое время врио губернатора Псковской области, считает Анатолий Копосов 15
Культура
Курсы повышения квалификации «Государственная культурная политика и развитие художественного образования и воспитания» проходят в Пскове
Музейщики «Михайловского» и работники культуры Петергофа обсудили совместные планы к 115-летию Гейченко1
Экономика
Аркадий Мурылев надеется, что федеральные проекты, запущенные в Псковской области Андреем Турчаком, не будут приостановлены3
Спорт
ДТП
Две пострадавшие в результате столкновения «Ниссана» и «Мерседеса» под Псковом женщины находятся в тяжелом состоянии2
После столкновения с маршруткой на трассе под Псковом иномарка загорелась, погиб один человек, шестеро госпитализированы21