Вызволить волости из информационного вакуума просит глава Порховского района врио губернатора Ведерникова

Никаких новых задач перед врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым не стоит - ему придется решать ровно те проблемы, которые были актуальны при губернаторе Андрее Турчаке. Об этом сообщил в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове» глава Порховского района Виктор Степанов.

«Нового здесь ничего нет. Как говорится, дураков уберем, дороги оставим. Самое главное на сейчас - это наполнение бюджета, сбор налогов. По хозяйственной части хотелось бы пересмотреть вопрос работы с волостями в плане их информационного обеспечения», - отметил глава района, напомнив, что ранее он уже неоднократно обозначал эту проблему.

«Волости не занимаются регистрацией граждан, не знают, кто у них на территории проживает, не знают движений по продаже земельных участков - иными словами, находятся в вакууме. С нас хотят получить сбор налогов, в том числе земельного, а для этого надо иметь, как минимум информацию, а мы ее не имеем», - констатировал Виктор Степанов. В числе прочих первоочередных задач он отметил финансирование школ, в том числе малокомплектных.

Источник: Псковская Лента Новостей