Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов: У Михаила Ведерникова есть определенный запас доверия

У врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова есть определенный запас доверия. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал экс-глава региона Евгений Михайлов. «Мне трудно сказать, насколько он сильный или слабый руководитель. Должен пройти период, так называемые 100 дней, когда его надо в любом случае поддерживать. Нужно дать время человеку, чтобы проявить себя, давать оценки заранее - неправильно. Мнение о нем у народа неплохое, определенный запас доверия есть, пусть работает», - сказал он.

Начать работу в регионе Евгений Михайлов советует врио губернатора с выработки политики и решения кадрового вопроса. «Проблем в Псковской области достаточно, для начала нужно во всем разобраться, выработать политику. Она по сути есть, но нужно решить - продолжать ли ее или вносить какие-то коррективы», - отметил экс-губернатор.

По его мнению, Михаил Ведерников заявил правильный подход к решению кадрового вопроса. «Кадры в области работают, конечно, полностью менять их не надо. Но, во-первых, в администрации уже возникли вакансии, так как кто-то ушел вслед за Андреем Турчаком. Во-вторых, кадровая работа - это постоянный процесс. Когда я пришел на пост губернатора, то вообще никого не увольнял. Было несколько человек, которые сами ушли. Потом я взял несколько человек, и получилась неплохая команда», - поделился опытом экс-губернатор.

«Правильный подход: разобраться, а потом действовать», - заключил Евгений Михайлов.

Источник: Псковская Лента Новостей