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Политика
Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов: У Михаила Ведерникова есть определенный запас доверия 31
КС РФ рассмотрит запрос депутатов Госдумы о конституционности ужесточения порядка встреч с избирателями
Взаимодействие с муниципалитетами зависит от врио губернатора - глава Плюсского района Виталий Аршинов14
Культура
Культурные проекты, поддерживаемые «Единой Россией» и ОНФ, будут дополнительно профинансированы на 7,4 млрд руб. - Минкультуры РФ3
Экономика
Спорт
Псковский курсант Магомед Сайпудинов стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе12