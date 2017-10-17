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Ничего страшного не произошло - Елена Полонская о признании конкурса на пост сити-менеджера Пскова несостоявшимся

17.10.2017 17:56 ПЛН, Псков

«Ничего страшного не произошло», - так депутат Псковской городской Думы Елена Полонская прокомментировала корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове» снятие четырех из пяти претендентов на пост сити-менеджера Пскова с участия в конкурсе на замещение данной должности.

По ее словам, «новый руководитель региона (врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников - ред.) должен принять в конкурсном отборе: все-таки Псков - столица области, сейчас формируется единая команда, которой предстоит вместе работать». «Город Псков всегда просил поддержки и бывшего губернатора, и он всегда нам помогал, и надо понимать, что нам предстоит большая, слаженная, плодотворная работа с новым главой региона. В этом контексте то, что произошло, совершенно правильно», - отметила Елена Полонская.

Также она подчеркнула, что все участники конкурса на замещение должности главы администрации Пскова, отозвавшие свои заявления, смогут вновь поучаствовать в борьбе за этот пост, подав документы на следующий конкурс, который будет объявлен.

Напомним, 16 октября конкурс на замещение должности главы администрации Пскова был признан несостоявшимся. Четверо из пяти претендентов на пост сити-менеджера - Андрей Горюнов, Игорь Калашников, Иван Мешков и Вадим Петрухин - отозвали свои заявления и отказались от участия в конкурсе. Согласно подпункту «Б» пункта 4.12 «Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова» конкурсная комиссия проголосовала за признание конкурса не состоявшимся.

Источник: Псковская Лента Новостей



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