Лучше сейчас разобраться в ситуации, чем потом ее ломать — Олег Брячак о несостоявшемся конкурсе на сити-менеджера Пскова

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак не видит ничего сверхъестественного в том, что врио Псковской области Михаил Ведерников «проявляет такую рациональную и правильную осторожность» в формировании вертикали власти в регионе. Свое мнение парламентарий высказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове», комментируя признание конкурса на замещение должности главы администрации Пскова несостоявшимся.

«Лучше немного подождать, разобраться в ситуации, чем потом ее ломать, когда уже будет назначен сити-менеджер, пойдут какие-то дела и глава региона увидит, что новый сити-менеджер не справляется с работой, - убежден Олег Брячак. - Тогда уже придется не просто конкурс отложить, а полностью все переигрывать, снимая сити-менеджера». «Поэтому не вижу здесь никаких противоречий. Вижу взвешенный подход к вопросу», - резюмировал депутат.

Ситуация с конкурсом на замещение должности главы администрации Пскова, по мнению Олега Брячака, «ярко показывает, что новый губернатор, похоже, в регион новую команду». «Ушел Максим Жаворонков, Роман Романов... И остальные чиновники тоже будут покидать ими любимую, как они говорили, Псковскую область. Это говорит о том, что будут новые веяния, новые люди и новые решения. Будем надеяться, что они будут полезны для Псковской области и псковичей», - заключил лидер псковских «эсеров».

Напомним, 16 октября конкурс на замещение должности главы администрации Пскова был признан несостоявшимся. Четверо из пяти претендентов на пост сити-менеджера - Андрей Горюнов, Игорь Калашников, Иван Мешков и Вадим Петрухин - отозвали свои заявления и отказались от участия в конкурсе. Согласно подпункту «Б» пункта 4.12 «Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова» конкурсная комиссия проголосовала за признание конкурса не состоявшимся.

Источник: Псковская Лента Новостей