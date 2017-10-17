Лучше сейчас разобраться в ситуации, чем потом ее ломать — Олег Брячак о несостоявшемся конкурсе на сити-менеджера Пскова

Общество
Прокуратура уличила руководство ОСП Опочецкого и Красногородского районов в нарушении порядка рассмотрения обращений3
Политика
Лучше сейчас разобраться в ситуации, чем потом ее ломать — Олег Брячак о несостоявшемся конкурсе на сити-менеджера Пскова2
Культура
Курсы повышения квалификации «Государственная культурная политика и развитие художественного образования и воспитания» проходят в Пскове
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Две пострадавшие в результате столкновения «Ниссана» и «Мерседеса» под Псковом женщины находятся в тяжелом состоянии10