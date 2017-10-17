Цирком назвал коммунист Дмитрий Михайлов ситуацию с несостоявшимся конкурсом на пост сити-менеджера Пскова

Цирком назвал секретарь горкома КПРФ, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Михайлов ситуацию с несостоявшимся конкурсом на пост сити-менеджера Пскова. «Я так понимаю, сценарий, кто конкретно должен победить, был уже написан, и вот нынешняя власть дала задний ход, признав конкурс несостоявшимся в угоду врио губернатора», - описал коммунист свое видение ситуации в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове».

При этом он не исключил, что «через месяц мы будем свидетелями нового цирка, когда врио губернатора пустит ситуацию на самотек или привезет на пост главы администрации Пскова кого-то из Питера».

Напомним, 16 октября конкурс на замещение должности главы администрации Пскова был признан несостоявшимся. Четверо из пяти претендентов на пост сити-менеджера - Андрей Горюнов, Игорь Калашников, Иван Мешков и Вадим Петрухин - отозвали свои заявления и отказались от участия в конкурсе. Согласно подпункту «Б» пункта 4.12 «Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова» конкурсная комиссия проголосовала за признание конкурса не состоявшимся.

Источник: Псковская Лента Новостей