Сегодня: Вторник, 17 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
7 причин платить за газ вовремя 27 сентября Козловский о кредитной политике Ниже не будет! Аренда Будь в форме-7 Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Бизнес-решения вне рамок Широкий выбор масел МеdEХРО.PRO-SPORT «Охота на свалки» «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Задачник для врио губернатора, или «Есть ли у вас план, мистер Ведерников?»

Задачник для врио губернатора, или «Есть ли у вас план, мистер Ведерников?»

  В понедельник, 16 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников начинает свою первую рабочую неделю в регионе.  Как и для многих других путинских назначенцев,...106



Цирком назвал коммунист Дмитрий Михайлов ситуацию с несостоявшимся конкурсом на пост сити-менеджера Пскова

17.10.2017 19:37 ПЛН, Псков

Цирком назвал секретарь горкома КПРФ, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Михайлов ситуацию с несостоявшимся конкурсом на пост сити-менеджера Пскова. «Я так понимаю, сценарий, кто конкретно должен победить, был уже написан, и вот нынешняя власть дала задний ход, признав конкурс несостоявшимся в угоду врио губернатора», - описал коммунист свое видение ситуации в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове».

При этом он не исключил, что «через месяц мы будем свидетелями нового цирка, когда врио губернатора пустит ситуацию на самотек или привезет на пост главы администрации Пскова кого-то из Питера».

Напомним, 16 октября конкурс на замещение должности главы администрации Пскова был признан несостоявшимся. Четверо из пяти претендентов на пост сити-менеджера - Андрей Горюнов, Игорь Калашников, Иван Мешков и Вадим Петрухин - отозвали свои заявления и отказались от участия в конкурсе. Согласно подпункту «Б» пункта 4.12 «Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова» конкурсная комиссия проголосовала за признание конкурса не состоявшимся.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











Loading...


Голосование

Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31