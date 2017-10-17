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Александр Борисов может возглавить исполком «Единой России» до съезда партии

17.10.2017 19:13 ПЛН, Псков

 
Решение о назначении главы исполкома партии «Единая Россия» может быть принято уже в начале ноября - до съезда, намеченного на конец декабря. Об этом пишет «Коммерсант». Основным кандидатом на этот пост считается член Совета федерации от парламента Псковской области Александр Борисов. Кандидатура сенатора прошла все необходимые согласования, поясняют источники «Ъ», близкие к администрации президента и в самой партии. Сам он не комментирует эту информацию.
 
Ранее источники в партии предполагали, что главой исполкома может стать фигура, представляющая интересы одной из групп влияния в «Единой России», однако пост в итоге займет давний соратник Андрея Турчака по работе в «”Молодой гвардии” Единой России», а затем в Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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