Александр Котов: Назначение Андрея Турчака на руководящий пост в «Единой России» положительно отразится на псковском регионе

Назначение экс-губернатора Псковской Андрея Турчака на руководящий пост в «Единой России» положительно отразится на состоянии дел в регионе. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал председатель Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

«Уверен, что назначение Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета «Единой России» (а в последующем он, возможно, станет членом Совета Федерации), положительно отразится на состоянии дел в нашем регионе. Андрей Анатольевич оставил положительный след, работая здесь губернатором более восьми лет, и я даже взял бы на себя смелость сказать, что он лучше всех знает ситуацию в Псковской области - должность губернатора обязывает. Соответственно, так как Андрей Анатольевич знает ситуацию досконально, я рассчитываю, что Псковской области будет уделяться повышенное внимание со стороны руководящих органов партии и на федеральном уровне в целом», - отметил гость студии. В частности, Александр Котов выразил уверенность, что экс-губернатор Псковской области сможет добиться повышенного внимания к региону со стороны Госдумы, Совета Федерации и правительства страны.

«Андрей Турчак - человек ответственный, для него работа губернатором не прошла бесследно, и я думаю, он будет стараться изо всех сил помочь региону, которому он отдал более 8 лет своей жизни», - добавил спикер регионального парламента.

Александр Котов также отметил, что «Единой России» с именем Андрея Турчака связывают надежды на укрепление партии. «За время своей профессиональной деятельности он зарекомендовал себя как способный руководитель, который в непростой ситуации смог доказать эффективность своей работы, накопил опыт политической деятельности, опыт руководителя региона. Помимо этого он не новый человек в партии «Единая Россия», возглавлял «Молодую Гвардию», и результаты его работы были видны. Думаю, по совокупности этих факторов как раз и было принято решение назначить его и.о. секретаря Генсовета», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России».

Александр Котов выразил надежду, что делегаты партийного съезда проголосуют за назначение Андрея Турчака секретарем Генсовета. «На мой взгляд, это логичное решение, которое опирается на опыт, результаты работы человека, его организаторские способности. С именем Андрея Турчака связывают надежды на укрепление партии. У нас впереди непростые избирательные кампании: президентская и выборы в регионах. Уверен, что Андрей Анатольевич с этой партийной работой справится и покажет результаты», - резюмировал гость студии.

Наряду с этим, Александр Котов отметил, что воспринял новость о его уходе с поста губернатора «с некоторым сожалением». «Но в то же время мы понимаем, что это рано или поздно должно было случиться. Он человек еще достаточно молодой, перспективный и с таким опытом будет полезен на других высоких должностях», - отметил спикер регионального парламента.

В числе позитивных качеств Андрея Турчака он перечислил удачное взаимодействие с федеральным центром, благодаря чему псковский регион получить возможность участия во многих федеральных программах и смог решить давние проблемы. «У меня с Андреем Анатольевичем достаточно быстро наладились нормальные рабочие взаимоотношения. У него есть хорошее качество - он умеет контактировать с людьми, он исключительно коммуникабельный, и диалог с ним у меня вызывает положительные эмоции, - пояснил Александр Котов. - Он способен слушать и корректировать свои действия, исходя из того, что он услышал и какие аргументы в пользу той или иной точки зрения получил. У меня с ним такая работа получалась, острых конфликтов никогда не было. Был постоянный диалог».

Источник: Псковская Лента Новостей