Александр Котов: Задача Псковского областного Собрания - помочь Михаилу Ведерникову быстрее вникнуть в проблемы региона

«Задача Псковского областного Собрания и «Единой России» - помочь врио губернатора Михаилу Ведерникову быстрее вникнуть в суть проблем псковского региона», сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» председатель областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

«Назначение Михаила Ведерникова стало для меня неожиданностью, но наверняка в администрации президента к этому вопросу подходили самым серьезным образом, руководствуясь критериями, в соответствии с которыми он и был выбран в качестве кандидата на пост врио губернатора псковского региона, - пояснил гость студии. - Я, к сожалению, не знаком с ним, но, надеюсь, мы встретимся в ближайшее время, поговорим и познакомимся поближе».

Учитывая, что в биографии Михаила Ведерникова есть опыт работы в полпредствах президента в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах, Александр Котов выразил уверенность, что он знает работу в регионах не понаслышке. «Работа в должности губернатора для него новая, но, я думаю, что в короткое время он сможет вникнуть в суть проблем Псковской области, расставить приоритеты, понять, какими финансовыми, организационными ресурсами мы располагаем, и построить работу так, чтобы Псковская область развивалась. А задача Псковского областного Собрания и «Единой России» помочь ему в этом», - подчеркнул Котов.

«Впереди предстоят выборы (губернаторские - ред.), и для того, чтобы Михаил Ведерников победил и стал губернатором Псковской области без приставки «врио», нужно серьезно постараться. Причем, для этого надо чтобы работала целая команда. Надеюсь, такую команду ему удастся сформировать, и она успешно сработает», - резюмировал председатель областного Собрания.

Основной упор в формировании команды Михаилу Ведерникову следует сделать на местные кадры, полагает он, «хотя с этим у нас тоже существуют значительные проблемы». «Но если задаться целью, можно найти активных и достаточно молодых людей, которые способны рук эффективно работать на руководящих должностях и добиваться результата».

Источник: Псковская Лента Новостей