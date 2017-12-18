Штаб Алексея Навального открывается в Великих Луках

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Выборы-2018: холодильник против телевизораПредставляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Центральные темы выпуска: Представление начинается. Областные отделения политических партий на старте президентских выборов. Так вы за большевиков или за коммунистов? Псковский...
Сегодня, 19 декабря, в городе Великие Луки официально открывается народный штаб Алексея Навального.
Как сообщается в Telegram-канале команды Навального в Пскове, «команда собралась и работает уже давно, а теперь ребята готовы пригласить к себе в гости всех горожан».
Штаб открывается по адресу: г. Великие Луки, ул. Дворецкая, 13/28, в 17.00.
Источник: Псковская Лента Новостей