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Штаб Алексея Навального открывается в Великих Луках

19.12.2017 08:39 ПЛН, Псков

Сегодня, 19 декабря, в городе Великие Луки официально открывается народный штаб Алексея Навального.

Как сообщается в Telegram-канале команды Навального в Пскове, «команда собралась и работает уже давно, а теперь ребята готовы пригласить к себе в гости всех горожан».

Штаб открывается по адресу: г. Великие Луки, ул. Дворецкая, 13/28, в 17.00. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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