Олег Брячак: Цецерский всячески «замыливает» уголовное дело

«Глава Пскова Иван Цецерский, решил, что ему закон не писан», - такое мнение высказал депутат городской Думы Олег Брячак. Он также отметил, что, по его мнению, Следственный комитет всячески покрывает чиновника.

Как рассказал Олег Брячак, еще в августе этого года, тогда еще кандидат в депутаты Иван Цецерский разместил персональные данные кандидата в депутаты- справедливоросса Павла Николаева на своей странице в "Инстаграм", чем, по мнению депутата и самого Павла Николаева, нарушил ст.137 Уголовного Кодекса: «По данному факту кандидатом Павлом Николаевым было направлено заявление в областной Следственный комитет. Однако, вместо регистрации заявления, проведения проверки в отношении «первого лица» Пскова, Следственный комитет запустил это дело в «плавание» по кабинетам, перенаправив, теперь уже попросту обращение гражданина Николаева в городской отдел СКР, где с легкостью отказали в его праве на защиту».

«Так почему же следственный комитет вдруг ослеп в отношении Цецерского? – возмущается Олег Брячак. - Возможно, потому, что, возбудив уголовное дело против Цецерского и, пройдя судебный процесс, этот чиновник, с позором на всю страну, мог лишиться депутатского мандата и кресла Главы Пскова».

«После жалобы Николаева в прокуратуру на действия Следственного комитета, прокурор города признал незаконным укрытие преступления от регистрации, которым на протяжении 4-х месяцев занимаются следователи СКР и вынес требование устранить указанные нарушения», - рассказал депутат.

«Нарушать закон не имеет права никто – ни оппозиция, ни чиновник, ни первое лицо города, а тот, кто совершил преступление, должен быть наказан – разве не так?» - отметил Олег Брячак.

Источник: Псковская Лента Новостей