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Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

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У Путина на выборах не будет штаба общественной поддержки

19.12.2017 21:15 ПЛН, Псков

Избирательный штаб Владимира Путина, объявившего о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в марте 2018 года, будет выполнять технические функции, так называемый штаб общественный поддержки формировать на планируется. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу исполкома Общероссийского народного фронта Алексея Анисимова.

«В данном случае штаб - это "технический элемент"», - отметил Анисимов, добавив, что «избирательный штаб будет выполнять процедуры (избирательной кампании Путина - ИФ), предусмотренные законодательством: проведение агитационных мероприятий, организация работы доверенных лиц и т.д.»

«Общественную поддержку Путину окажут партии, общественные движения, волонтеры, вузы, физические лица, не входящие ни в какие организации», - уточнил глава исполкома ОНФ.

Ранее в ОНФ подтвердили, что заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты состоится 26 декабря.

Источник: Псковская Лента Новостей



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