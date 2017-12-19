У Путина на выборах не будет штаба общественной поддержки

Политика
Общество
Экономика
Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Александр Савенко (другие записи автора)
|
Выборы-2018: холодильник против телевизораПредставляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Центральные темы выпуска: Представление начинается. Областные отделения политических партий на старте президентских выборов. Так вы за большевиков или за коммунистов? Псковский...
Избирательный штаб Владимира Путина, объявившего о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в марте 2018 года, будет выполнять технические функции, так называемый штаб общественный поддержки формировать на планируется. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу исполкома Общероссийского народного фронта Алексея Анисимова.
«В данном случае штаб - это "технический элемент"», - отметил Анисимов, добавив, что «избирательный штаб будет выполнять процедуры (избирательной кампании Путина - ИФ), предусмотренные законодательством: проведение агитационных мероприятий, организация работы доверенных лиц и т.д.»
«Общественную поддержку Путину окажут партии, общественные движения, волонтеры, вузы, физические лица, не входящие ни в какие организации», - уточнил глава исполкома ОНФ.
Ранее в ОНФ подтвердили, что заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты состоится 26 декабря.
Источник: Псковская Лента Новостей