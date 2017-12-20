Путин обозначил свою стратегию на выборах президента в 2018 году

Российский лидер Владимир Путин впервые с момента официального старта кампании по выборам главы государства выступил с рядом программных заявлений в рамках итогового «Форума действий» «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), пишут «Известия».

В рамках своего выступления, Путин обозначил приоритеты внутренней политики государства. «Это сбережение и приумножение нашего народа, это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, всех регионов нашей огромной страны, наконец, это вызов будущего, настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова, в образовании», - подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, многое предстоит сделать для повышения уровня благополучия граждан, преодоления бедности и неравенства в обществе. «В этом нет никаких сомнений, мы должны быть лидерами в знаниях, в интеллекте, в социальном и культурном развитии, и при этом, конечно, сохранить свою самобытность, опираться на свои лучшие традиции», - заключил глава государства.

Источник: Псковская Лента Новостей