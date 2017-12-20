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«Единая Россия» выдвинет кладовщика в Собрание депутатов сельского поселения «Себежское»

20.12.2017 08:31 ПЛН, Псков

Старший кладовщик Себежского районного потребительского общества Наталья Нагорняк стала победителем предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения от «Единой России» на дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, Нагорняк набрала 29 голосов. За второго кандидата - юриста, заместителя главы администрации сельского поселения «Себежское» Анну Тарасову - проголосовал один человек.

Наталья Нагорняк родилась в селе Междуречье Мурманской области, окончила Идрицкий сельскохозяйственный техникум. С 1995 по 1999 год работала в колхозе «Новый путь» в деревне Чернея. После этого трудилась продавцом Себежского райпо, а в 2005 году стала старшим кладовщиком.

Напомним, проведение довыборов планируется в связи со смертью депутата, избранного в состав Собрания сельского поселения «Себежское» по двухмандатному избирательному округу №4.

Источник: Псковская Лента Новостей



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