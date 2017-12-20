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23 декабря на съезде «Гражданской инициативы» будет принято решение о выдвижении Ксении Собчак на президентские выборы

20.12.2017 11:59 ПЛН, Псков

На съезде в субботу, 23 декабря, «Гражданская инициатива» рассмотрит кандидатуру Ксении Собчак для участия в выборах президента России от партии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-пункте штаба «Ксения Собчак против всех», состоится тайное голосование.

Председатель партии Андрей Нечаев сообщил, что политсовет партии поддержал ее выдвижение. Ранее в ноябре Собчак на встрече с Нечаевым отмечала, что ей близки идеология и ценности «Гражданской инициативы».

На съезде будут присутствовать представители ЦИК России и министерства юстиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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