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«Справедливороссы» не будут замалчивать свое мнение по поводу непопулярных решений партии власти - Владимир Панченко

20.12.2017 15:50 ПЛН, Псков

Депутаты Псковского областного Собрания, входящие в состав фракции «Справедливая Россия», не будут замалчивать свое мнение по поводу непопулярных решений партии власти. Об этом заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Владимир Панченко.

«Мы готовы к диалогу с другими партиями, если их действия не противоречат здравому смыслу. Мне, конечно, "нравятся" заявления "Единой России" о том, что оппозиция только критикует и мешает работе. Но, уважаемые, как нам вас не критиковать, если у вас и так нос задран выше положенного?» - отметил гость студии.

Он положительно относится к конструктивной критике. «Разве оппозиция была против элементарных вопросов по улучшению жизни населения, повышению материального достатка, качества услуг здравоохранения и образования? Разве мы против? Мы всегда за, но есть вопросы, которые продавливаются парламентским большинством в ущерб населения», - констатировал Владимир Панченко.

Поэтому, заверил он, «если будет что-то не так, критика останется». «Мы не будем замалчивать свое мнение по поводу непопулярных решений. Мы будем ставить эти вопросы ребром, но в текущей работе партии большинства и оппозиции, я считаю, надо находить общий язык и работать», - заключил парламентарий. В целом в своей депутатской деятельности он старается призывать своих коллег «к конструктивной работе, а не просто к бросанию лозунгами и чем-то еще».

Источник: Псковская Лента Новостей



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