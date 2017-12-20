«Единороссы» из законодательного комитета не захотели отказываться от «метода империале»

Проект закона Псковской области об изменениях в «Избирательный кодекс Псковской области» представила в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению депутат Наталья Тудакова («Справедливая Россия»). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, парламентарий предложила использовать повсеместно в Псковской области при подсчете голосов «метод Хэйра» вместо «метода империале», который был введен в 2011 году.

«Эсер» представила расчеты, согласно которым из-за использования «метода империале» на последних выборах в Псковскую городскую Думу «цена мандата» для разных партий получилась разной. Так, для «Единой России» для получения мандата было достаточно получить 2985 голосов, КПРФ - 4092 голоса, «Справедливой России» - 4254 голоса, ЛДПР - 3207 голоса, «Яблоку» - 2786 голосов. «Используемая методика приводит к искажению пропорциональности. Мы предлагаем перейти к "методу Хэйра", который используется в Госдуме и является наиболее справедливым», - пояснила она.

Депутат Алексей Севастьянов («Единая Россия») высказал мнение о том, что этот вопрос не является насущным. Он поинтересовался, как использование «метода Хэйра» повлияло бы на распределение мандатов в Псковской городской Думе. Наталья Тудакова ответила, что мандата из-за «метода империале» лишился коммунист. «Единоросс» назвал это незначительной погрешностью. «Столько бумаги ради одного коммуниста!» - сказал он, предположив, что оппозицию не устроит никакая методика.

Владимир Панченко («Справедливая Россия») поддержал руководителя фракции Наталью Тудакову, назвав «метод Хэйра» самым справедливым из существующих. Такое мнение было высказано и «яблочником» Львом Шлосбергом. Он напомнил, что «метод империале», выгодный для партии большинства, был введен в 2/3 субъектов России в 2011 году, когда партия власти стала терять свои позиции. «В марте 2012 этот метод лишил «Яблоко» второго мандата в Псковской городской Думе», - отметил парламентарий. Депутат назвал инициативу «эсеров» правильной и подчеркнул, что ни у избирательной комиссии, ни у администрации области нет претензий к законопроекту.

В результате голосования за законопроект проголосовали представители «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ. Против выступили все «единороссы». Комитет рекомендовал отклонить инициативу «эсеров» на предстоящей сессии.

Источник: Псковская Лента Новостей