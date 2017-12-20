На сайте Избирательной комиссии Псковской области размещен календарный план выборов президента РФ

Со всеми этапами и сроками избирательного процесса по выборам президента РФ участники избирательной кампании могут ознакомиться с помощью Календарного плана, который размещен на сайте Избирательной комиссии Псковской области в разделе Календарь выборов.

Напомним, что ранее его утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Календарный план разделен на разделы - избирательные участки, списки избирателей, избирательные комиссии, политические партии, выдвижение и регистрация кандидатов, статус кандидатов, информирование избирателей и предвыборная агитация, финансирование выборов, голосование и определение результатов выборов

Так, самовыдвижение кандидатов в президенты РФ - с 18 декабря по 7 января, выдвижение кандидатов от политических партий с 18 декабря до 12 января.

Если избиратель будет голосовать по месту нахождения, а не на своем участке, то подает заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в ТИК, а также через Многофункциональный центр госуслуг (МФЦ), либо в электронном виде через Единый портал госуслуг (ЕПГУ)- с 31 января по 12 марта 2018 года.

Подача избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в УИК-с 28 февраля по 12 марта 2018 года

Оформление избирателем специального заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в УИК по месту жительства - с 13 марта и не позднее 14 часов по местному времени 17 марта 2018 года.

Агитационный период - со дня предоставления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться до 00.00 по местному времени 17 марта.

Проведение жеребьевок по распределению эфирного времени, печатной площади - не позднее 15 февраля.

Проведение предвыборной агитации в СМИ - с 17 февраля до 00.00 по местному времени 17 марта.

Публикация предвыборных программ политических партий - не позднее 7 марта 2018 года.

Также на сайте регионального избиркома опубликован список политических партий, на которые распространяется действие пункта 2 статьи 36 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» которое дает им право осуществлять выдвижение кандидата на основании решения политической партии без сбора подписей избирателей. Это четыре партии - всероссийская политическая партия «Единая Россия», политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», политическая партия Справедливая Россия и политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.

Добавим, избирательная кампания по выборам президента РФ стартовала 18 декабря, когда постановление Совета Федерации «О назначении выборов президента Российской Федерации» было опубликовано в «Российской газете».

Источник: Псковская Лента Новостей