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Депутат Госдумы Александр Васильев войдет в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в президенты РФ

20.12.2017 16:07 ПЛН, Псков

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина на пост президента РФ соберется 26 декабря на ВДНХ в Москве. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы Ольга Тимофеева.

По ее словам, подготовка к заседанию инициативной группы уже началась. Тимофеева уточнила, что в состав инициативной группы войдут члены партии «Единая Россия» и других партий, а также добровольческих объединений, волонтерских и общественных организаций, в частности, представители «Волонтеров Победы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, будет работать в инициативной группе и депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Александр Васильев. «Я был во всех регионах и знаю, что в каждом из них есть люди, которые с большим желанием откликнутся и отдадут свои подписи в поддержку Владимира Владимировича, - сказал Васильев. - Вместе консолидировано мы построим организованную работу и отнесем подписные листы в Центральную избирательную комиссию РФ, чтобы зарегистрировать нашего главного кандидата».

Фото опубликовано в Instagram-аккаунте Александра Васильева

Источник: Псковская Лента Новостей



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