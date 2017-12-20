Александр Котов: Многие поддержат Путина с помощью сбора подписей для выдвижения кандидатом в президенты

Многие граждане страны, в том числе жители Псковской области, поддержат Владимира Путина с помощью сбора подписей для выдвижения кандидатом в президенты РФ, заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

«Мне кажется, что с учетом уровня поддержки населением Владимира Путина на сегодняшний день, у него очень высокие шансы стать президентом на очередной срок», - цитирует пресс-служба регионального отделения партии Александра Котова.

Он напомнил, что 22 и 23 декабря пройдет XVII съезд «Единой России», на котором будет рассматриваться вопрос о поддержке кандидатуры Путина на предстоящих выборах. «И Псковское региональное отделение партии будет работать над тем, чтобы оказать всяческую помощь нашему кандидату на выборах. Поскольку Владимир Путин принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца, естественно, ему нужна будет поддержка по сбору подписей. И мы тоже будем проводить такую работу», - сказал Котов.

Источник: Псковская Лента Новостей