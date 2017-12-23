Зюганов раскрыл причины отказа от президентской гонки

Геннадий Зюганов объяснил отказ от участия в выборах тем, что ему будет тяжело вести кампанию и необходимостью обновления в партии.

Более молодой и энергичный

В пятницу, 23 декабря, ​президиум, а затем пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Когда обсуждался вопрос о кандидате в президенты от КПРФ, лидер компартии Геннадий Зюганов пояснил, что не готов принимать участие в кампании в том числе потому, что ему будет тяжело заниматься выборами - не позволяет здоровье. Об этом РБК рассказали два источника в партии.

Тема была поднята Зюгановым на заседании президиума ЦК КПРФ в четверг, 21 декабря, уточнил один из них. «После такого аргумента всем уже было понятно, что крыть нечем, и надо думать о другом кандидате», - пояснил источник РБК. Также лидер компартии говорил про то, что «нужна свежая кровь», обновление, добавил другой собеседник в КПРФ.

Если на заседании ЦК в четверг, 21 декабря, споры о новом выдвиженце от компартии были острыми - не все хотели поддерживать предложенную Зюгановым кандидатуру директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина, - то в пятницу, 22 декабря, когда заседание продолжилось, все прошло достаточно спокойно, рассказывает источник в КПРФ. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, которые рассматривались как возможные кандидаты от компартии, сами отказались от участия в выборах, а кандидатуру зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина накануне «забраковал» сам Зюганов, сказав, что «не хочет портить ему карьеру», пересказывает происходившее на заседании президиума собеседник РБК. Кандидатуру Афонина и ряда других молодых партийцев Зюганов «отклонил из-за рисков для их политического будущего в результате давления в ходе кампании», утверждает близкий к руководству КПРФ источник РБК.

«Когда Левченко и Калашников отказались, осталась только кандидатура Грудинина, которую предлагал Зюганов. Поэтому все согласились с беспартийным кандидатом», - резюмирует еще один коммунист.

Лидер КПРФ говорил, что, в отличие от Грудинина, у него в силу возраста не будет возможности объехать всю страну, как это было на президентских выборах в 1996 году, рассказывает собеседник, близкий к руководству партии. «Посыл Геннадия Андреевича был такой, что кандидат должен быть моложе и более энергичный», - поясняет источник РБК.

Зюганова уговаривали, обещали, что всю кампанию проведут за него, и ему почти не надо будет никуда ездить, но он не согласился, рассказывает собеседник в руководстве коммунистов.

«Партии нужно новое лицо. В кандидаты выдвинут хозяйственник, руководитель, который сохранил коллектив, чье предприятие дает полный социальный пакет и «стоит на ногах», - заявил РБК член ЦК КПРФ Валерий Рашкин. Зюганов аргументировал предложение кандидатуры Грудинина тем, «что он давно работает [в политике], имеет победные результаты в Ленинском районе Московской области, и его поддерживает непартийная среда патриотов и сторонников», рассказал Рашкин.

Боязнь третьего места

Совещание с первым секретарями региональных отделений и пленум, последовавшие сразу за заседанием президиума в пятницу, «прошли скучно и спокойно», говорит еще один источник в партии. По сути возражений против Грудинина не было, наоборот, большинство его поддержало, подтверждает другой коммунист. Соответственно, не стоит ждать сюрпризов на съезде в субботу, 23 декабря - главы региональных отделений контролируют свои делегации на съезде, и не дадут разгореться скандалу, если таковой вдруг возникнет, прогнозируют оба собеседника РБК.

В реальности главная причина, по которой лидер компартии отказался от участия в выборах – риск занять третье место, говорят собеседники в КПРФ. «В партии все понимают, что Зюганов рискует проиграть кампанию Жириновскому, заняв третье место», - поясняют два коммуниста.

Лидер КПРФ пытался получить от администрации президента гарантии второго места по итогам выборов для себя, но никто ему ничего обещать не стал, добавляет источник, близкий к Кремлю.

В свою очередь Рашкин заявил РБК, что «риски (занять третье место) всегда есть» из-за возможного применения властью админресурса и симпатий СМИ в адрес кандидата не от коммунистов. «Но в стране кризис и тяжелейшая ситуация. И если на президентских выборах будет хамское отношение к кандидату [от КПРФ] и неравные условия борьбы, то «Болотная» была не так далеко, и народ может выйти на улицу», - считает коммунист.

Согласно ноябрьскому соц​опросу исследовательского холдинга «Ромир», эксклюзивного представителя Gallup International в России и СНГ, за Жириновского готовы отдать свой голос на выборах 8% избирателей, а за Зюганова - 7%.

Регионы за обновление

Еще одной причиной, по которой лидер компартии не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах, источники РБК называют неоднозначное отношение к нему со стороны регионов. Когда среди региональных отделений проводился опрос о том, кого бы они хотели выдвинуть кандидатом в президенты, все парторганизации называли Зюганова, но целый ряд из них одновременно называли фамилии и других людей, рассказывает собеседник в КПРФ. «Это было сигналом к тому, что в партии хотят видеть новое лицо (на выборах)», - добавляет источник РБК.

В ряде регионов предлагали помимо Зюганова и другие кандидатуры,​ сказал РБК Афонин. На втором месте с большим отрывом шел Грудинин, также в списках упоминались Сергей Левченко, Леонид Калашников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сам Афонин, экономист Юрий Болдырев, зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, член ЦК КПРФ Виктор Соболев и другие, уточнил в беседе с РБК коммунист. По словам Афонина, Грудинин широко популярен в региональных отделениях партии.

Директор совхоза имени Ленина действительно занимал по опросам второе место, но во многом благодаря тому, что его активно раскручивал сам лидер КПРФ, добавляет источник в партии. Зюганов ездил вместе с партактивом в совхоз им. Ленина, также партийцам показывали фильм про Грудинина - все об этом информировали регионы, рассказывает еще один коммунист. Весь последний месяц Зюганов убеждал директора совхоза согласиться на участие в кампании. «Грудинин не член партии, и не является для Геннадия Андреевича угрозой и конкурентом в будущем», - заявил собеседник РБК.

По словам еще одного коммуниста, «регионы были очень недовольны итогами думских выборов, многие считали, что в этом виноват Зюганов, и это не могло не сказаться (на отношении к нему)».

На выборах в Госдуму в 2016 году компартия с трудом опередила ЛДПР, набрав 13,4%. Либерал-демократы получили 13,2%.

По словам Афонина, Зюганов возглавит высший государственный совет народно-патриотических сил России, который по сути станет «штабом кампании». Таким образом лидер КПРФ не уходит из кампании, а фактически займется ее проведением и передачей своего авторитета и наработок новому кандидату.

Кто такой Павел Грудинин

Павел Грудинин родился в Москве в 1960 году. Получив образование инженера-механика, он начал работать в совхозе имени Ленина, в котором трудились его родители и другие родственники. В совхозе он сначала долгое время работал заведующим механической мастерской. В 1990-х Грудинин стал сначала заместителем директора, а в 1995 году занял пост директора совхоза.

В 1997 году Павел Грудинин впервые избрался в Мособлдуму, депутатом которой оставался до 2011 года. Был членом «Единой России», после выхода из партии является беспартийным, называет себя сторонником КПРФ.

В 2015 году Совхоз им. Ленина - крупнейший в Московской области производитель клубники, более двух месяцев не мог получить разрешение на торговлю в столице. Павел Грудинин тогда угрожал оставить урожай в поле, но в итоге добился уступок от мэрии.

На секции МЭФ в 2015 году Грудинин в своем выступлении раскритиковал правительство и призвал его уйти в отставку из-за невыполнения указаний Владимира Путина.

В конце ноября 2017 года Павел Грудинин победил на праймериз «левых и патриотических сил», проведенных движением «Левый фронт». 22 декабря пленум ЦК КПРФ поддержал его выдвижение от партии на пост президента.

Выручка от продаж ЗАО «Совхоз им. Ленина», по данным ГМЦ Росстата, в 2014-2015 годах составила более 2,3 млрд рублей. В последние годы росла сумма госконтрактов, которые получает совхоз: так, по данным СПАРК, в 2014-2017 годах их сумма выросла более чем в 16 раз, с 3,6 млн руб. до 57,9 млн руб.

Наталья Галимова, Владимир Дергачев, РБК



Источник: Псковская Лента Новостей