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У «Единой России» осталось только 14 партийных проектов

23.12.2017 12:24 ПЛН, Псков

Единороссы почти вдвое сократили количество своих партпроектов, но «фронт работ» от этого не уменьшился, заявляют в партии.

«Президиум Генерального совета "Единой России" в рамках XVII съезда партии принял решение о переформатировании проектной деятельности. Согласно этому решению, количество партийных проектов было оптимизировано до 14 (ранее их было 26)» - говорится в сообщении пресс-службы «Единой России».

Решение принято в субботу, во второй день работы съезда.

Назначены координаторы и председатели общественных советов обновленных партпроектов; и таким образом, президиум Генсовета выполнил поручение председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева, которое он ранее дал по итогам заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России», уточнили в партии.

«Деятельность партпроектов переформатирована с целью их более эффективной реализации. Это не значит, что какой-то проект закрывается, речь идет об объединении близких по направлениям проектов. Несмотря на то, что их количество уменьшилось, фронт работ останется тем же: партпроекты оптимизированы таким образом, чтобы все ключевые направления проектной деятельности были сохранены», - пояснил и.о. секретаря Генсовета Андрей Турчак.

Пресс-служба обращает внимание на то, что президиум Генсовета также решил, что образовательную деятельность в рамках партпроекта «Гражданский университет» будет вести автономная некоммерческая организация допобразования Учебный центр «Гражданский университет ВПП «Единая Россия». «Программы допобразования будут направлены на обучение членов и сторонников партии, а также работников аппарата центрального исполкома "Единой России" и аппаратов региональных исполкомов партии», - отмечает она.

Источник: Псковская Лента Новостей



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