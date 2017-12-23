Зюганов предлагает внести изменения в Конституцию и ограничить право избираться президентом РФ двумя сроками в жизни

Необходимо упростить процедуру импичмента президента и ограничить в Конституции РФ право вступать в должность президента двумя сроками в жизни, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на съезде.

«Необходимо упростить процедуру импичмента, и прописать в Основном законе, что никто не имеет права вступать в должность президента более двух раз за свою жизнь», - сказал Г.Зюганов в субботу в своем выступлении, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, «в стране должен появиться высший государственный совет, без одобрения которого не будет вводиться в жизнь ни одно принципиально важное решение президента».

Власть должна быть по-настоящему ответственна перед народом , пока у нее нет ответственности.

«То, что мы создаем, - это и есть прообраз этого совета», - сказал Г.Зюганов о высшем совете народно-патриотических сил, созданном в КПРФ.

Г.Зюганов считает, что «у нас сегодня президент, кто бы ни был (даже если наш, надо будет ограничить его власть), всех назначает, за всех все решает, в ручном управлении всем занимается , всех награждает, всех снимает - и ни за что не отвечает; а если плохо, то это виновато правительство, а чье правительство?».

«Президент как высшее должностное лицо должен быть под контролем и под отчетом народа и парламента», - отметил политик.

Он также заявил, что в партии «настаивают на смене курса в интересах абсолютного большинства граждан». «Такая смена возможна лишь при условии восстановления системы эффективного государственного управления, нацеленного на созидание и развитие страны», - сказал лидер КПРФ.

Предлагаемые преобразования позволят, по его мнению, выстроить такую систему.

Среди подобных предложений: «вернуть народу право на референдумы по важнейшим общественным политическим и социально-экономическим вопросам», добавил Г.Зюганов.

Источник: Псковская Лента Новостей