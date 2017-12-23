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Михаил Ведерников принимает участие в съезде «Единой России» в Москве

23.12.2017 13:20 ПЛН, Псков

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 23 декабря, в Москве принимает участие в работе 17-го съезда партии «Единая Россия», главной темой которого станут выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в работе участвуют около 2,5 тыс участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества. При этом на съезд аккредитовано рекордное количество журналистов - более тысячи представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ.

Псковскую область также представляют члены регионального политсовета «Единой России» Александр Котов, Валентин Каленский, Виктор Остренко, Игорь Сиротин и Иван Цецерский. Кроме того, в качестве делегата по статусу на мероприятии присутствует член Генерального совета Партии Лариса Петрикова и два делегата, избранные от Псковского регионального отделения «Единой России», - секретарь первичного отделения № 108 Великолукского городского отделения партии Иван Миронов и секретарь первичного отделения № 182 Печорского районного отделения Партии Юлия Четвергова.

Сегодня в рамках съезда пройдет пленарное заседание, на котором с программным докладом о приоритетных задачах партии на ближайший период выступит председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме того, пройдет плановая ротация Высшего и Генерального советов партии, и будут приняты изменения в устав. В этот же день состоится заседание Генерального совета в обновленном составе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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