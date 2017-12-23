Ксения Собчак опубликовала предвыборную программу «123 трудных шага»

Телеведущая Ксения Собчак, планирующая участвовать в выборах президента России в 2018 году, опубликовала предвыборную платформу.

Она называется «123 трудных шага» и разделена на разделы «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика». Над программой работали независимые эксперты и члены партии «Гражданская инициатива».

Собчак представила программу на съезде партии «Гражданская платформа», от которой планирует выдвинуться, передает «Дождь».

Ксения Собчак считает, что Россия должна стать «европейским светским демократическим федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим права и свободы граждан». Главным приоритетом о внешней политике она называет «мирные и добрососедские» отношения с другими странами, в экономической политике - благосостояние граждан.

Телеведущая предлагает провести несколько политических реформ. В частности, ограничить права всех силовых структур, запретить избираемым должностным лицам всех уровней занимать одну и ту же должность более двух сроков в течение всей жизни.

«Мы должны изменить нашу политическую жизнь, сделать ее другой, на самом деле - сделать ее просто нормальной <...> Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую мы потеряли. Правда и свобода - вот две вещи, ради которых я иду в политику», - сказала она на съезде «Гражданской инициативы».

Как пишет ТАСС, Собчак призналась, что сегодня один из самых важных дней в ее жизни. По словам телеведущей, над принятием решения об участии в выборах президента она размышляла несколько месяцев. «Я больше не хотела просто наблюдать, я поняла, что нужно участвовать, участвовать не только и не столько в президентской гонке, а в политической жизни нашей страны», - отметила она.

Выборы президента пройдут 18 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей