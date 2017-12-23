Медведев заявил о твердом решении «единороссов» поддержать Путина на предстоящих выборах

Глава партии «Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о твердом решении «единороссов» поддержать Путина на предстоящих выборах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с XVII съезда партии.

«Мы с вами уже давно и твердо определились, кому мы окажем поддержку», - сказал он.

«Конечно, "Единая Россия" рада была бы выдвинуть Владимира Владимировича в качестве своего кандидата», - отметил Дмитрий Медведев. В то же время он признал, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно «опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста».

Председатель партии заверил действующего президента о поддержке «и сейчас, и в будущем».

Источник: Псковская Лента Новостей