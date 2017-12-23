Путин заявил о недопустимости популизма в социальной сфере

Государство не должно действовать популистски в социальной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами. Скажу в этой связи, что мы, безусловно, не должны действовать популистски, просто давать несбыточные обещания или деньги разбрасывать, как это было в начале 90-х годов», - сказал он, выступая на съезде партии «Единая Россия», пишет «Интерфакс».

Он отметил, что необходимо продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества, «просто унижает людей».

В.Путин сказал, что в начале 90-х годов под давлением обстоятельств парламент и правительство часто принимали абсолютно неисполнимые решения.

«По этому пути совершенно точно нельзя идти», - сказал президент.

Он заявил, что сегодня за чертой бедности находится порядка 20 млн человек. «Это недопустимо много», - сказал он.

В.Путин заявил, что сейчас, опираясь на рост экономики и рост производительности труда, необходимо «таргетировать бедность».

«Мы должны таргетировать и бедность, делать это так, как мы таргетировали инфляцию, и, как вы знаете, в целом добились положительных результатов. В этом отношении мы должны делать то же самое», - сказал президент.

Источник: Псковская Лента Новостей