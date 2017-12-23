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«Единая Россия» поддержала решение Путина переизбираться

23.12.2017 14:58 ПЛН, Псков

«Единая России» на съезде в субботу поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ.

Аплодисменты, прозвучавшие после выступления на съезде лидера партии, премьера Дмитрия Медведева со словами поддержки решения главы государства идти на выборы в качестве самовыдвиженца, переросли в бурную овацию, когда Д.Медведев пожелал В.Путину удачи на выборах, сообщает «Интерфакс».

Во вторник на ВДНХ соберется инициативная группа, которая официально выдвинет В.Путина кандидатом в президенты РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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