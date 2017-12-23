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Ксения Собчак выдвинута кандидатом в президенты РФ от «Гражданской инициативы»

23.12.2017 15:07 ПЛН, Псков

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выдвинута в кандидаты в президенты РФ на выборах в марте будущего года от Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива».

Как сообщает «Интерфакс», соответствующее решение было принято на очередном съезде партии в субботу.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

К.Собчак также вошла в политсовет партии. За ее участие вместе с другими предложенными кандидатами в политсовете партии проголосовали делегаты съезда.

«Я рад сообщить, что наш потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак тоже вступила в ряды нашей партии. (...) Если мы считаем возможным, чтобы Ксения баллотировалась на высший государственный пост, то логично чтобы она вошла в руководящий орган партии»,- заявил председатель партии Андрей Нечаев на очередном съезде партии в субботу.

А.Нечаев отметил, что «в последние буквально пару месяцев, несколько недель число заявлений о вступлении в члены партии резко возросло».

По его словам, выдвижение К.Собчак кандидатом в президенты является подтверждением, что «партия не просто жива, но она развивается».

Источник: Псковская Лента Новостей



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