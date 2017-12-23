Путин заявил о необходимости перемен в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения для обеспечения достойного будущего страны.

«Необратимость достижений и перемен - это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста и благополучия граждан», - сказал В.Путин, выступая на 17 съезде партии «Единая Россия».

Он отметил, что то, каким будет будущее, зависит от того, удастся ли обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножить то, что было достигнуто за последние годы.

В.Путин добавил, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. «Мы должны и дальше открывать широкие возможности для успеха и самореализации каждого человека», - сказал президент.

По словам президента, «в том, чтобы достигнуть такую преемственность, устойчивость и непрерывность развития - наша главная ответственность перед народом России».

Он также назвал это исторической задачей для всех конструктивных созидательных политических и общественных сил.

«Это означает, что при всей разнице взглядов, подходов, предлагаемых решений по развитию страны ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности», - добавил президент.

Источник: Псковская Лента Новостей