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Претендент на участие в президентских выборах от КПРФ Грудинин намерен бороться с бедностью

23.12.2017 15:13 ПЛН, Псков

Основой своей предвыборной программы Павел Грудинин, выдвинутый в субботу на съезде КПРФ кандидатом в президенты, считает борьбу с бедностью.

«Главная задача - это борьба с бедностью, задача, чтобы все люди Российской Федерации жили достойно, чтобы они не считали копейки от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты», - сказал П.Грудинин в субботу на съезде КПРФ журналистам, пишет «Интерфакс».

Он считает, что это возможно сделать, «но для этого нужно выполнить несколько условий».

«Основное из них озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, предлагая создать Госсовет, который бы обсуждал решения главы государства», - заметил политик. В отсутствие такого государственного органа, добавил П.Грудинин, могут быть сделаны непродуманные шаги, «которые могут испортить даже лучшую идею».

«Почему мою кандидатуру съезд признал достойной для выдвижения? Ведь нам говорят, что оппозиция ничего не предлагает. А именно в моем хозяйстве, в коллективе, которым я руковожу уже более 20 лет, мы делаем все, чтобы показать, что если бы социалистические идеи не более попраны, и мы бы не изменили вектор развития, мы бы все жили как в нашем совхозе», - отметил он.

А это значит, по его словам, «бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, социальные льготы пенсионерам, бесплатные детские кружки, - ну и все, что вы видите в нашем хозяйстве».

«В связи с этим мы не просто люди, которые что-то говорят. КПРФ - это та политическая сила, которая говорит и делает. Я благодарен съезду за то, что нашли возможность выдвинуть меня, я все-таки беспартийный, но мы, - блок коммунистов и беспартийных, который всегда вёл нашу страну в будущее, к великим победам», - отметил П.Грудинин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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