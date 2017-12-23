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Александр Козловский вошел в генеральный совет «Единой России»

23.12.2017 16:31 ПЛН, Псков

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский избран членом генерального совета партии «Единая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на пленарном заседании XVII съезда партии. 

«Включение в генсовет партии - это и ответственность, и наделение определенными полномочиями, и работа, за которую придется отчитываться. Я постараюсь оправдать доверие партии и всецело защищать ее интересы и на выборной кампании и в межвыборный период», - прокомментировал Псковской Ленте Новостей решение съезда Александр Козловский.

В состав генсовета также вошли врио секретаря генсовета партии Андрей Турчак и врио руководителя ЦИК «Единой России» Александр Борисов.

Добавим, что голосование по данному вопросу было тайным.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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