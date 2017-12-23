Михаил Ведерников: Перемены будут

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поддерживает взятый президентом России Владимиром Путиным курс на перемены. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение руководитель региона высказал в ходе пресс-подхода в перерыве пленарного заседания XVII съезда партии «Единая Россия».

Михаил Ведерников и члены псковской делегации на съезде партии

На вопрос, стоит ли ждать перемен Псковской области, Михаил Ведерников ответил: «Перемены будут. Но я всегда считаю, что нужно брать тот позитивный опыт, который есть, развивать его и всегда отвечать требованиям времени».

Врио губернатора назвал абсолютно закономерным решение съезда о поддержке Владимира Путина на предстоящих выборах. «Владимир Владимирович идет на выборы как всенародный кандидат, но он стоял у истоков основания этой партии и всегда опирался на "Единую Россия", а партия всегда занималась реализацией программ, выполняла все поручения президента, поэтому единогласная поддержка на съезде - это абсолютно закономерное решение», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей