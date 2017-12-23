«Единая Россия» официально проголосовала за поддержку выдвижения Путина в качестве кандидата на пост президента РФ

Съезд партии «Единая Россия» официально проголосовал за поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента РФ и поручил всем структурам и депутатам партии организовать всестороннюю поддержку В.Путину на выборах.

Такое решение было принято на очередном XVII съезде партии в субботу.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года, Владимир Путин заявил о том, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Также съезд поручил президиуму Генсовета партии совместно с молодежной организацией партии «Молодая гвардия Единой России» обеспечить мобилизацию членов и сторонников партии, депутатов фракций и депутатских объединений партии всех уровней, молодежный актив партии, для организации всесторонней поддержки Владимира Путина на выборах президента РФ.

Временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал членов партии и сторонников поставить свои подписи за выдвижение В.Путина в качестве кандидата в президенты РФ.

«Прошу всех членов партии, сторонников "Единой России" прийти по тем адресам, где будет организован сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина, поставить от себя, от своей семьи, от своих родных и близких подписи, означающие: России нужен Путин», - сказал А.Турчак.

Источник: Псковская Лента Новостей