Андрей Турчак избран секретарем Генсовета «Единой России»

Президиум Генсовета «Единой России» в рамках 17 съезда партии избрал заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака секретарем Генсовета.

«В соответствии с нашим уставом секретарь Генерального совета избирается Генеральным советом партии тайным голосованием на альтернативной основе. Секретарь Генерального совета по должности возглавляет Генеральный совет и его президиум. Кандидатуры на эту должность вносятся членами Генерального совета, кроме того, член Генерального совета может выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения», – заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Как сообщает пресс-служба партии, на эту должность претендовали: и.о. секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и депутат Государственной Думы, руководитель Межрегионального координационного совета Уральского федерального округа Иван Квитка.

Из 158 зарегистрированных на заседании Генсовета членов за Турчака проголосовал 151 человек.

«Дмитрий Анатольевич, спасибо вам за доверие, которое вы оказали мне два месяца назад, внеся мою кандидатуру. Мы это время не потратили впустую, подготовились к съезду и электоральному циклу. Уверен, что мы пройдем этот период достойно и с честью. Спасибо коллегам за оказанное мне высокое доверие. Готов работать честно и максимально эффективно с пользой для нашей Партии и наших реготделений», - заявил Турчак.

Ранее он в течение нескольких недель исполнял полномочия руководителя этой структуры после сложения полномочий секретаря Генсовета Сергеем Неверовым.

Решение было принято после того, как С.Неверов возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме.

В рамках съезда произошла ротация президиума Генсовета. В него вошли 19 новых членов.

Источник: Псковская Лента Новостей