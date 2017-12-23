Руководитель фракции «Единой России» Неверов взял на себя координацию работы с «единороссами» в региональных парламентах

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что во фракции пока не появится новая должность заместителя руководителя фракции по связям с фракциями единороссов в региональных парламентах, он сам занимается этой работой.

«Мы сейчас посмотрели, что эта работа пока не настолько требует большого количества времени, я пока этим занимаюсь сам», - сказал С.Неверов «Интерфаксу» в субботу.

Ранее осенью С.Неверов заявил о том, что фракция рассматривает возможность создания дополнительной должности заместителя руководителя фракции, который занимался бы координацией работы с депутатами региональных фракций единороссов.

В настоящее время у руководителя фракции есть несколько первых заместителей и заместителей руководителя фракции.

Источник: Псковская Лента Новостей