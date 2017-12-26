Политика
Александр Котов вошел в состав инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах главы государства6
Фестивали
Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Собачку жалко?Медийная жизнь Пскова так интересно устроена, что примерно раз в три-четыре месяца в местных СМИ обязательно развертывается страшный баттл между, к примеру, общественниками-зоозащитниками и простыми гражданами. Повод для словесной битвы может быть любым: приезд в город передвижного цирка или дельфинария, случай садизма, сбор денег для приюта животных, долгожданное ужесточение закона о...
В прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышла программа из цикла «Обратный отсчет», посвященного итогам уходящего 2017 года. Гостем студии стал глава города Пскова Иван Цецерский. Вместе с ведущими Максимом Костиковым и Константином Калиниченко он вспомнил главные события года и рассказал о планах на 2018 год.
Источник: Псковская Лента Новостей