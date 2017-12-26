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«Обратный отсчет» с Иваном Цецерским. ВИДЕО

26.12.2017 14:38 ПЛН, Псков

В прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышла программа из цикла «Обратный отсчет», посвященного итогам уходящего 2017 года. Гостем студии стал глава города Пскова Иван Цецерский. Вместе с ведущими Максимом Костиковым и Константином Калиниченко он вспомнил главные события года и рассказал о планах на 2018 год.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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