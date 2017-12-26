Иван Цецерский: Избираться в гордуму я больше не буду

Глава города Пскова Иван Цецерский больше не намерен избираться в Псковскую городскую Думу. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Могу сказать, что со стопроцентной вероятностью избираться в гордуму я больше не буду. Мой срок полномочий как главы Пскова и депутата гордумы - 5 лет, и если Александр Николаевич (Братчиков, глава администрации Пскова - ред.) видит себя на муниципальном уровне, то я ему не соперник», - заявил Иван Цецерский.

Комментируя характер своих взаимоотношения с недавно избранным сити-менеджером, глава города сообщил, что как глава города подписывает с ним трудовой контракт, который «многое определяет». «Я в данном случае выступаю как представитель нанимателя, а нанимателем является городская Дума. От ее имени я подписываю контракт и совершаю определенные контрольные действия, в том числе определяю ежемесячное премирование для главы администрации по итогам его деятельности», - пояснил глава муниципалитета. В частности, по его словам, он уже подписал распоряжение о премировании Александра Братчикова за первый месяц его работы в должности.

Ранее Иван Цецерский заявил, что, «если глава администрации будет следовать букве закона хозяйственной направленности», то их отношения будут протекать в нормальном русле. «А если это будут вопросы, связанные с политическими аспектами... я на свою поляну не пускал никого, - заметил гость студии. - Это я только с виду добрый и мягкий, но я не мальчик-паинька и не мальчик для битья. Уже 9 лет являюсь главой города, трижды избирался, и за это время у меня разных ситуаций хватало, но я настроен исключительно на добрососедские конструктивные отношения».

Источник: Псковская Лента Новостей