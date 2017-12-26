Выступление Путина на съезде «Единой России» можно считать программным - Володин

Политика
Александр Котов вошел в состав инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах главы государства6
Фестивали
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Собачку жалко?Медийная жизнь Пскова так интересно устроена, что примерно раз в три-четыре месяца в местных СМИ обязательно развертывается страшный баттл между, к примеру, общественниками-зоозащитниками и простыми гражданами. Повод для словесной битвы может быть любым: приезд в город передвижного цирка или дельфинария, случай садизма, сбор денег для приюта животных, долгожданное ужесточение закона о...
«Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны. Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать, и прежде всего, сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому», - сказал Вячеслав Володин.
Он отметил, что «в речи президента был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность».
«Ну и конечно, центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми - мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь», - заявил спикер Государственной Думы.
«Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент - Владимир Владимирович Путин. Его решение выдвинуться народным кандидатом очень правильное. Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной, и сделать Россию процветающим и сильным государством. Задача каждого из нас, осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи», - заключил Вячеслав Володин.
Источник: Псковская Лента Новостей