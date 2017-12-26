Иван Цецерский: Я обещал, что Александр Братчиков будет избран - и он избран

«Моя задача, которую я обещал выполнить врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову, выполнена - Александр Братчиков избран главой администрации Пскова», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава города Пскова Иван Цецерский, высказывая мнение по поводу своей возможности контролировать решения, принимаемые в гордуме.

«Моя задача - организовывать работу гордумы по принятию решений, и на сегодня нет ни одного решения, которое новый состав гордумы не принял бы. Моя задача в этом плане выполнена», - отметил гость студии, заметив при этом, что не собирается «всовывать соску каждому депутату».

«Я буду делать все... для выработки единой позиции. Отдельная тема - политические вопросы. «Фига в кармане» при тайном голосовании, к сожалению, такова, что каждый депутат считает себя царем по отношению к своему решению, и сделать тут ничего нельзя», - констатировал Иван Цецерский.

«Но могу сказать точно - моя задача, которую я обещал врио губернатора (Михаилу Ведерникову - ред.) по отношению к главе администрации, выполнена. Александр Братчиков избран главой администрации. Я не обещал ни про количество голосов, ни про то, как кто будет голосовать. Я обещал, что он будет избран, и он избран. Другое дело, кто на какое число голосов рассчитывал - это вопрос не ко мне», заключил Иван Цецерский.

Напомним, Александр Братчиков избран главой администрации Пскова решением гордумы Пскова 28 ноября. По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 14 депутатов. 11 голосов получил экс-депутат гордумы Валерий Лесников. За остальных кандидатов - Ивана Мешкова, Вадима Петрухина. Андрея Яковлева и Виктора Яшина - не проголосовал никто.

Источник: Псковская Лента Новостей