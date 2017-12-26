Александр Котов вошел в состав инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах главы государства

Председатель областного Собрания депутатов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов и главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная вошли в состав инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства 2018 года и приняли участие в первом ее заседании. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональнго парламента, мероприятие состоялось 26 декабря в Москве в историческом парке «Россия - моя история» на ВДНХ.

«Инициативная группа собралась, чтобы зафиксировать свое создание, проголосовать и официально объявить о выдвижении действующего президента России Владимира Путина на выборы в 2018 году, - рассказал Александр Котов. - Здесь собрались те, кто связывают будущее, перспективы и курс на развитие России с именем Владимира Путина». Председатель Собрания депутатов назвал собрание инициативной группы важным событием, началом большой избирательной кампании.

Ранее, комментируя решение Владимира Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца, Александр Котов выразил уверенность, что многие граждане страны, в том числе жители Псковской области, поддержат Владимира Путина с помощью сбора подписей для выдвижения кандидатом в Президенты РФ.

«Мне кажется, что с учетом уровня поддержки населением Владимира Путина на сегодняшний день, у него очень высокие шансы стать президентом на очередной срок, - отметил Александр Котов и подчеркнул, что Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» готово активно включиться в предстоящую кампанию. - Поскольку Владимир Путин принял решение баллотироваться в качестве самовыдвиженца, естественно, ему нужна будет поддержка по сбору подписей, и мы тоже будем проводить такую работу».

Собрание инициативной группы в поддержку Владимира Путина является обязательной процедурой для включения самовыдвиженца в избирательную кампанию. В соответствии с требованиями законодательства в ее состав уже вошло более 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом - представители политических партий, добровольческих объединений и волонтерских организаций, лидеры общественного мнения, деятели культуры, науки, работники промышленности, здравоохранения, образования и спорта.

После проведения собрания выдвинутый кандидат лично обратится в Центризбирком для регистрации группы и ее уполномоченных, а также получения права на открытие специального счета для финансирования кампании. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей избирателей, проживающих на его территории.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Источник: Псковская Лента Новостей