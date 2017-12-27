Известные россияне поддержали самовыдвижение Путина

Собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах главы государства. В мероприятии приняли участие политики, общественники, известные деятели искусства и культуры, пишут «Известия».

В состав группы вошло руководство партии «Единая Россия», ОНФ, движения «Волонтеры Победы», а также целый ряд известных россиян, среди них - Михаил Пиотровский, Юрий Соломин, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Игорь Крутой, Денис Мацуев, Леонид Рошаль, Валентин Юдашкин, Карен Шахназаров, Михаил Боярский, Николай Цискаридзе, Владимир Машков, Игорь Бутман, Сергей Мазаев и другие.

Всего в мероприятии, которое прошло в историческом парке «Россия - моя история» на ВДНХ, приняли участие 668 человек.

Инициативная группа единогласно проголосовала в поддержку выдвижения главы государства: участники подняли карточки с надписью «Сильный президент - сильная Россия».

Необходимые документы для регистрации группы избирателей Владимир Путин «предоставит своевременно», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сбор подписей начнется сразу же после получения разрешения от Центризбиркома.

Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей, на каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих в нем.

Источник: Псковская Лента Новостей