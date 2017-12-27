Сегодня: Среда, 27 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Итоги первого года в ГД Надежность, подтвержденная национальным регулятором Топ-3 зимней обуви Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Европа Плюс бьет рекорды «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Распродажа в STRAZA Выборы: холодильник против телевизора Обзор техносферы В рубль не верят 100 псковских миллионеров Лучшая интерьерная печать в Пскове
Трудности перехода

Трудности перехода

Псковская Лента Новостей представляет очередной обзор политической жизни. Статья нашего штатного комментатора Игоря Макарова выходит в свет на старте президентской избирательной кампании, которая для региональной власти...20



Псковские коммунисты: Такой бюджет загонит город в очередной социально-экономический ступор

27.12.2017 10:44 ПЛН, Псков

Коммунисты Псковской городской Думы голосовали против бюджета Пскова, который загонит город в очередной социально-экономический ступор. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед голосованием депутат-коммунист Дмитрий Михайлов обозначил суть позиции членов фракции.

«Такой бюджет ничего в городе не меняет. Он говорит о стагнации в обществе. Напрочь отсутствует рост доходов в бюджете, растут долги и расходы по их обслуживанию, что еще больше загоняет город в долговую яму. Бюджет - это диагноз и инструмент одновременно. И, если с диагнозом все понятно, то как инструмент он нас не устраивает. Это пилюли, которыми мы пытаемся реанимировать экономику. Продолжается банкротство предприятий, задержка зарплат, перевод на неполную рабочую неделю. А власти ничего, кроме поборов, не предпринимают», - отметил коммунист.

«Еще один год нам придется прожить с разбитыми дорогами и по колено в грязи», - заключил Михайлов и возложил всю ответственность за происходящее персонально на главу города Ивана Цецерского.

Напомним, депутаты гордумы на сессии 27 декабря решением 20 голосов проголосовали за принятия бюджета во втором чтении.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь