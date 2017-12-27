Псковские коммунисты: Такой бюджет загонит город в очередной социально-экономический ступор

Коммунисты Псковской городской Думы голосовали против бюджета Пскова, который загонит город в очередной социально-экономический ступор. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед голосованием депутат-коммунист Дмитрий Михайлов обозначил суть позиции членов фракции.

«Такой бюджет ничего в городе не меняет. Он говорит о стагнации в обществе. Напрочь отсутствует рост доходов в бюджете, растут долги и расходы по их обслуживанию, что еще больше загоняет город в долговую яму. Бюджет - это диагноз и инструмент одновременно. И, если с диагнозом все понятно, то как инструмент он нас не устраивает. Это пилюли, которыми мы пытаемся реанимировать экономику. Продолжается банкротство предприятий, задержка зарплат, перевод на неполную рабочую неделю. А власти ничего, кроме поборов, не предпринимают», - отметил коммунист.

«Еще один год нам придется прожить с разбитыми дорогами и по колено в грязи», - заключил Михайлов и возложил всю ответственность за происходящее персонально на главу города Ивана Цецерского.

Напомним, депутаты гордумы на сессии 27 декабря решением 20 голосов проголосовали за принятия бюджета во втором чтении.

Источник: Псковская Лента Новостей