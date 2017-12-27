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Олег Брячак «поблагодарил» Ивана Цецерского за обыски и допросы

27.12.2017 10:47 ПЛН, Псков

Депутат гордумы Пскова от «Справедливой России» Олег Брячак «поблагодарил» главу города Ивана Цецерского за обыски и допросы, которым он и ряд его коллег подвергся с его подачи на прошлой неделе.

«Хочу поблагодарить Ивана Николаевича. По его заявлению мы на прошлой неделе ездили на допрос в следственное управление. По его заявлению произошли обыски в наших квартирах. Иван Николаевич, спасибо за тонус. По-офицерски, отлично, так держать! С таким руководителем город будет точно процветать», - отметил эсер на сессии гордумы 27 декабря.

Отвечая на его заявление, Иван Цецерский назвал эти обвинения безосновательной и оголтелой критикой. «Ничего общего моя деятельность со следственным комитетом не имеет. Я никогда не вмешивался в деятельность правоохранительных структур, - заявил он. - Благодарен за высокую оценку моих способностей влиять на них. Но жизнь расставляет все на свои местам».

«Есть люди, которые, спускаясь с горы, забывают включить тормоза. Успехов вам на спуск с горы», - пожелал Иван Цецерский Олегу Брячаку.

Источник: Псковская Лента Новостей



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