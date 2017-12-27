Олег Брячак «поблагодарил» Ивана Цецерского за обыски и допросы

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Депутат гордумы Пскова от «Справедливой России» Олег Брячак «поблагодарил» главу города Ивана Цецерского за обыски и допросы, которым он и ряд его коллег подвергся с его подачи на прошлой неделе.
«Хочу поблагодарить Ивана Николаевича. По его заявлению мы на прошлой неделе ездили на допрос в следственное управление. По его заявлению произошли обыски в наших квартирах. Иван Николаевич, спасибо за тонус. По-офицерски, отлично, так держать! С таким руководителем город будет точно процветать», - отметил эсер на сессии гордумы 27 декабря.
Отвечая на его заявление, Иван Цецерский назвал эти обвинения безосновательной и оголтелой критикой. «Ничего общего моя деятельность со следственным комитетом не имеет. Я никогда не вмешивался в деятельность правоохранительных структур, - заявил он. - Благодарен за высокую оценку моих способностей влиять на них. Но жизнь расставляет все на свои местам».
«Есть люди, которые, спускаясь с горы, забывают включить тормоза. Успехов вам на спуск с горы», - пожелал Иван Цецерский Олегу Брячаку.
Источник: Псковская Лента Новостей