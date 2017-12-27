Александр Козловский видит комплекс причин проигрыша партии власти в нескольких муниципалитетах

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
В проигрыше партии власти в Плюсском и Гдовском районах свою роль сыграла близость этих муниципалитетов к Ленинградской области. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» (102,6 Fm) озвучил депутат Госдумы РФ, член генсовета партии «Единая Россия» Александр Козловский.
«Люди могут сравнивать уровень жизни в нашем регионе и соседнем. И на таком протесте они могли проголосовать за другую партию», - отметил он.
При этом депутат заверил, что работа по подготовке к выборам партией «Единая Россия» была проделана большая, хотя, может быть, и не безупречная. «Возможно, неважно были подготовлены кандидаты. Будем работать над ошибками. В частности, по таким районам как Плюсский или Гдовский, где партия власти уступила «Яблоку», - добавил Александр Козловский.
Также депутат отметил, что по статистике самые сложные выборы для партии власти проходят в областных центрах.
Источник: Псковская Лента Новостей