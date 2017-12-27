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«Обратный отсчет» с Александром Козловским. ВИДЕО

27.12.2017 14:55 ПЛН, Псков

В прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) принял участие депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. В рамках программы из цикла «Обратный отсчет» он подвел итоги уходящего года, рассказал о своей работе в Госдуме, недавнем съезде партии «Единая Россия» и планах на 2018 год. Кроме того, парламентарий ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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