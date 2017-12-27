Горожанам – новый тариф, бизнесу – инкубация

На паузу оказалась поставлена последняя в этом году, пятая сессия Псковской городской Думы 6-го созыва. Внеплановый вопрос о повышении платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 января не удалось провести одним махом, рассмотрение решили продолжить на следующий день.

Из-за новогодних Елок, которые проходят в Городском культурном центре, «отцы города» на сей раз собрались не в относительно просторном зале ГКЦ, а в уютном зале заседаний гордумы на Некрасова 14, так что приглашенным чиновникам, представителям общественности и прессе пришлось едва ли не сидеть друг у друга на головах. Несколько спасли положение поставленные в «предбаннике» дополнительные стулья и подключенная колонка, из которой почему-то отчетливо доносился только голос Ивана Цецерского. Однако досконально разобраться в ходе сессии мог разве что глубокий знаток городского политеса, способный без проблем различать голоса всех мундепов и сотрудников городской администрации.

Прошлый раз сессию проводили в таком стесненном формате, когда пришлось обсуждать деликатный земельный вопрос. Дело было, напомним, 15 сентября сего года, когда возник конфликт между представителями оппозиции, вошедшими в новый состав гордумы, и депутатами старого состава, решившими «кое-что порешать» напоследок. Злые языки поговаривали, что внеочередную сессию созвали, чтобы без помех провести через тогда еще полностью монолитный городской парламент постановление «О внесении изменений в Генплан».

Обсуждение тарифов – тема не менее острая. Председатель муниципального парламента Иван Цецерский перед началом заседания сообщил коллегам, что получил соответствующее письмо от главы администрации Александра Братчикова, в котором предлагалось рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 17.07.2009 №861 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения».

Проще говоря, с нового года городская свалка, вокруг которой было сломано столько копий, будет закрыта, мусор придется вывозить за город, и АСПО двукратно повышает цену на свои услуги. В связи с этим будут повышаться тарифы. Ну, а чтобы не резать кошке хвост по частям, заодно с ценниками на вывоз мусора предлагает увеличить и другие ставки, например, на обслуживание лифтов, уборку и обслуживание.

Иван Николаевич с долей раздражения пояснил, что получил документы только вечером 26 декабря, накануне заседания. Соответственно, по предложенным цифрам нет заключения ни от думских комитетов, ни от финансово-экономического отдела администрации, ни от прокуратуры.

Глава администрации города Александр Братчиков пояснил, что это мера вынужденная, и предостерег от ситуации, когда управляющие компании самовольно будут поднимать тариф из-за удорожания услуг сторонней организации.

Иван Цецерский согласился, что многие управляющие компании подняли тарифы без всякого согласования с гордумой, проведя общие собрания, либо сымитировав таковые, и предложил депутатам встать на стражу закона, взяв ситуацию под свой контроль: «Пусть только попробуют поднять в моем округе». В итоге вопрос включили в повестку большинством голосов.

Практически не вызвала особых проблем процедура принятия бюджета во втором чтении с учетом поправок, тем более, что городская администрация порадовала – удалось получить из областной казны дополнительно 214 миллионов рублей. Из них 203 миллиона пойдут на повышение зарплат бюджетников, 10 миллионов на развитие внутреннего туризма и еще 608 тысяч рублей на питание школьников.

С обычным заявлением выступила фракция КПРФ, заявив, что бюджет поддерживать не будет. Аргументация та же – антисоциальная направленность финансовой политики, отсутствие промышленного роста, увеличение закредитованности. В завершение своего доклада лидер фракции Дмитрий Михайлов добавил, что вся ответственность за состоянии дел в Пскове ложится лично на главу города Ивана Цецерского. К этим словам подключился и Олег Брячак, «поблагодарив» председателя Гордумы за обыски и допросы, которые продолжает проводить следственный комитет в отношении представителей КПРФ и «Справедливой России». «Спасибо, Иван Николаевич! Так держать. С таким руководителем Пскову обеспечено процветание», – съехидничал лидер эсеров.

Иван Цецерский ответил, что на работу Следственного комитета никаким образом не влияет, и заключил, что жизнь все расставит на свои места. На этой философской ноте перешли к голосованию за бюджет, по итогам которого главный финансовый документ города был принят большинством голосов.

Оживленное обсуждение вызвал вопрос №14 «О даче согласия муниципальному бюджетному учреждению «Псковский бизнес-инкубатор» на предоставление в 2018 году в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления». Строго говоря, вплотную этим специфическим учреждением депутаты должны были заняться в конце повестки, когда был предусмотрен доклад его директора Валерия Петрова. Однако получилось так, что руководителя призвали к ответу немедленно.

Ситуация с инкубатором, действительно, занятная. Контора занимается тем, что сдает в аренду муниципальную недвижимость, но при этом дохода в городской бюджет не приносит, а является планово-убыточным предприятием. Объясняется это тем, что в бизнес-инкубаторе выращивается новое поколение эффективных собственников, псковских атлантов, готовых расправить плечи и поднять городскую экономику. Причем, до 2020 года закрыть организацию невозможно, поскольку существуют соответствующие требования Минэкономразвития.

Замглавы города Елена Полонская предложила согласие на использование имущества дать, но при этом учесть итоги проверки, которая в наре следующего года будет проведена на уровне Контрольно-счетной палаты. Да заодно и самим парламентариям съездить, присмотреться, чем таким эффективным занимается контора из 18 человек, обходящаяся налогоплательщикам в 5 миллионов рублей ежегодно.

Директор Валерий Петров заявил, что в штате у него не 18, а всего 10 сотрудников, плюс 3 технических работника, и попросил главу администрации Пскова самому вникнуть в ситуацию.

Олег Брячак поделился итогами расследования, которое провели эсеры: оказалось, что в бизнес-инкубаторе работают сегодня 7 организаций в сфере розничной торговли, а также фирмы, занимающиеся финансово-страховыми услугами и операциями с недвижимостью. Эти виды деятельности под «инкубаторский режим» подпадать не могут, согласно ранее принятому постановлению администрации Пскова. Кроме того, по данным оппозиционеров, некоторые арендаторы берут помещения в аренду уже не первый год, что тоже запрещено.

В том же духе высказался и единоросс Денис Иванов, напомнив, что целью организации изначально было воспитывать бизнесменов, а не просто сдавать помещения в аренду. Выступление господина Петрова оказалось весьма неудачным. Он явно волновался, вмешивался в ход сессии, перебивал депутатов и умудрился настроить против себя и оппозицию, и единороссов.

В итоге было принято решение имущество в управление бизнес-инкубатору передать, но организовать незамедлительную проверку КСП.

Быстро пробежав всю повестку, депутаты перешли к дополнительному, тарифному вопросу. Александр Братчиков огласил некоторые цифры, которые внесены в проект решения. Повышение будет зависеть от износа дома, наличия мусоропровода и лифта. Например, жильцам благоустроенной двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратов в доме с лифтом и мусоропроводом в среднем придется платить 1200 рублей (сейчас 900). В доме со степенью износа более 60% - 840 (раньше 540 рублей).

Рост мотивируется тем, что в два раза повысились цены на услуги ООО «АСПО», занимающегося вывозом мусора на полигон. Это, в свою очередь обусловлено необходимостью закрытия городской свалки и федеральными требованиями – раздельным сбором мусора и увеличением утилизационного сбора. Кроме того, за нынешний год ужесточились требования Роспотребнадзора к дератизации, уборке подъездов, состоянию лифтового хозяйства. Кроме того, напомнил глава администрации, вырастает МРОТ, а значит, управляющие компании должны будут повысить зарплату своим сотрудникам.

При этом чиновники особенно подчеркнули, что тарифы, дескать, повышают не для управляющих компаний, а только лишь для содержания муниципального жилого фонда. Получается, всё, что проделывают со своими подопечными частные домоуправления – это личное дело жильцов и коммунальщиков. Достаточно провести общее собрание и можно поднимать тарифы до скольки угодно, хоть до 100 рублей на квадратный метр. Цифры же, которые принимает муниципалитет, могут служить только для того, чтобы на них ориентироваться.

Тем не менее, большинству депутатов такая аргументация не показались убедительной. Заседание было решено продолжить, так что битва за тариф будет продолжена завтра в 15.00.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей